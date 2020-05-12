  • BIST 1.452
  • Altın 503,822
  • Dolar 8,3636
  • Euro 10,2024
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Ankara hava durumu 20 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 20.05.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 20 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (20.05.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 33 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %37

Nem en düşük %10

Rüzgar Güneybatı yönünden 24 km/sa

Ankara'da bugün hava (Rüzgarlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-045.jpg

20 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-298.jpg

20 Mayıs, 21 Mayıs, 22 Mayıs, 23 Mayıs, 24 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-308.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt seferberliği de başladı20 Mayıs 2021 Perşembe 05:05
  • Mazlum Coğrafyalar I - Batı Trakya20 Mayıs 2021 Perşembe 04:04
  • Diyetisyen Nimet Kültekin'den dikkat çeken açıklama "Hafife Almayın!"20 Mayıs 2021 Perşembe 03:03
  • Ankara'nın Futbol Anlayışı20 Mayıs 2021 Perşembe 02:02
  • İl il vaka sayısı19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:10
  • Bu kuaför dükkanında traş ve müzik bir arada19 Mayıs 2021 Çarşamba 05:05
  • Kulak Verelim19 Mayıs 2021 Çarşamba 04:04
  • Bayram coşkusu Başkent'te yaşanacak19 Mayıs 2021 Çarşamba 03:03
  • Mescidi Aksa19 Mayıs 2021 Çarşamba 02:02
  • Çömlek ustası Evren Topuz gazetemize konuştu: "İnsanlar eskiye dönüyor"18 Mayıs 2021 Salı 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti