Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (20.01.2021)
En yüksek hava sıcaklığı -2 derece
En düşük hava sıcaklığı -12 derece
Nem en yüksek %71
Nem en düşük %42
Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Soğuk) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
20 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu
20 Ocak, 21 Ocak, 22 Ocak, 23 Ocak, 24 Ocak 2021 Ankara hava durumu;
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