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Ankara hava durumu 20 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 20.07.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 20 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (20.07.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 36 derece

En düşük hava sıcaklığı 22 derece

Nem en yüksek %59

Nem en düşük %23

Rüzgar kuzey-batı yönünden 24 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sıcak) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-20.png

20 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-001.png

20, 21, 22, 23 ve 24 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-001.png

gazeteilksayfa.com

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