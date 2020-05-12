Ankara hava durumu 21 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (21.08.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 29 derece
En düşük hava sıcaklığı 16 derece
Nem en yüksek %90
Nem en düşük %26
Rüzgar Kuzey yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
21 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu
21, 22, 23, 24 ve 25 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.