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Ankara hava durumu 21 Aralık 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 21.12.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 21 Aralık 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (21.12.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 7 derece

En düşük hava sıcaklığı 0 derece

Nem en yüksek %85

Nem en düşük %59

Rüzgar Batı yönünden 6 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-015.jpg

21 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-181.jpg

21, 22, 23, 24 ve 25 Aralık 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-184.jpg

gazeteilksayfa.com

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