Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (21.12.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 7 derece
En düşük hava sıcaklığı 0 derece
Nem en yüksek %85
Nem en düşük %59
Rüzgar Batı yönünden 6 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
21 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu
21, 22, 23, 24 ve 25 Aralık 2020 Ankara hava durumu;
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