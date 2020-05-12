Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (21.12.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 1 derece
En düşük hava sıcaklığı -4 derece
Nem en yüksek %82
Nem en düşük %60
Rüzgar Güney Batı yönünden 6 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
21 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu
21 Aralık, 22 Aralık, 23 Aralık, 24 Aralık, 25 Aralık 2021 Ankara hava durumu;
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