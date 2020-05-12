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Ankara hava durumu 21 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 21.09.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 21 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (21.09.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %81

Nem en düşük %26

Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-21-eylul.jpg

21 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-101.jpg

21, 22, 23, 24 ve 25 Eylül 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-104.jpg

gazeteilksayfa.com

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