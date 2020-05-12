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Ankara hava durumu 21 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 21.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 21 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (21.09.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 27 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %75

Nem en düşük %39

Rüzgar Güneybatı yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

21 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

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21 Eylül, 22 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül, 25 Eylül 2021 Ankara hava durumu;

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