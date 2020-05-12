Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (21.11.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı 2 derece
Nem en yüksek %85
Nem en düşük %45
Rüzgar Kuzey Doğu yönünden 4 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
21 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu
21 Kasım, 22 Kasım, 23 Kasım, 24 Kasım, 25 Kasım 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.