Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (21.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %94
Nem en düşük %57
Rüzgar Batı yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (Yağmurlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
21 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
21 Mart, 22 Mart, 23 Mart, 24 Mart, 25 Mart 2021 Ankara hava durumu;
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