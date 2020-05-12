Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (21.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 5 derece
En düşük hava sıcaklığı -9 derece
Nem en yüksek %65
Nem en düşük %27
Rüzgar Doğu yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün hava (AZ Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
21 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
21 Şubat, 22 Şubat, 23 Şubat, 24 Şubat, 25 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
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