Ankara hava durumu 21Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (21.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 33 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en düşük %11
Nem en fazla %43
Rüzgar güney-batı yönünden 30 km/sa
Ankara'da bugün saat 12.00 - 15.00 arası hava kapalı ardından saat 15.00 - 18.00 arasında gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor!
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
21 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu
21, 22, 23, 24, 25 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;
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