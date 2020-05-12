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Ankara hava durumu 21Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 21.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 21Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (21.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 33 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en düşük %11

Nem en fazla %43

Rüzgar güney-batı yönünden 30 km/sa

Ankara'da bugün saat 12.00 - 15.00 arası hava kapalı ardından saat 15.00 - 18.00 arasında gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor!

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-durumu-21-mayis.jpg

21 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava.jpg

21, 22, 23, 24, 25 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-002.jpg

gazeteilksayfa.com

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