Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (22.08.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %75
Nem en düşük %22
Rüzgar Güneybatı yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
22 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu
22 Ağustos, 23 Ağustos, 24 Ağustos, 25 Ağustos, 26 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.