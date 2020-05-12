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Ankara hava durumu 22 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 22.10.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 22 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (22.10.2021)

ankara-hava-durumu-013.JPG

En yüksek hava sıcaklığı 21 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %58

Nem en düşük %25

Rüzgar Doğu yönünden 9 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

22 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu

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22 Ekim , 23 Ekim, 24 Ekim, 25 Ekim, 26 Ekim 2021 Ankara hava durumu;

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gazeteilksayfa.com

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