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Ankara hava durumu 22 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 22.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 22 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (22.09.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 23 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %85

Nem en düşük %36

Rüzgar Güneybatı yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

22 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

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22 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül, 25 Eylül, 26 Eylül 2021 Ankara hava durumu;

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