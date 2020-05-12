Ankara hava durumu 22 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (22.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 26 derece
En düşük hava sıcaklığı 16 derece
Nem en yüksek %84
Nem en düşük %44
Rüzgar güney-batı yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (mevzi sağanak yağışlı) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
22 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
22, 23, 24, 25 ve 26 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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