Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (22.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 17 derece
En düşük hava sıcaklığı 6 derece
Nem en yüksek %92
Nem en düşük %50
Rüzgar Güneybatı yönünden 20 km/sa
Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
22 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
22 Mart, 23 Mart, 24 Mart, 25 Mart, 26 Mart 2021 Ankara hava durumu;
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