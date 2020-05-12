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Ankara hava durumu 22 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 22.03.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 22 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (22.03.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 17 derece

En düşük hava sıcaklığı 6 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük %50

Rüzgar Güneybatı yönünden 20 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-091.jpg

22 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-249.jpg

22 Mart, 23 Mart, 24 Mart, 25 Mart, 26 Mart 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-258.jpg

gazeteilksayfa.com

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