Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (22.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 8 derece
En düşük hava sıcaklığı -6 derece
Nem en yüksek %57
Nem en düşük %29
Rüzgar Güneydoğu yönünden 5 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
22 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
22 Şubat, 23 Şubat, 24 Şubat, 25 Şubat, 26 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
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