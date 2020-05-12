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Ankara hava durumu 22 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 22.07.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 22 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (22.07.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 30 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %69

Nem en düşük %23

Rüzgar kuzey-doğu yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-22-temmuz.png

22 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-003.png

22, 23, 24, 25 ve 26 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-002.png

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