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Ankara hava durumu 23 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 23.12.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 23 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (23.12.2021)

ankara-hava-durumu-089.JPG

En yüksek hava sıcaklığı 0 derece

En düşük hava sıcaklığı -4 derece

Nem en yüksek %60

Nem en düşük %36

Rüzgar Güney Kuzey yönünden 1 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

23 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu

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23 Aralık, 24 Aralık, 25 Aralık, 26 Aralık, 27 Aralık 2021 Ankara hava durumu;

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gazeteilksayfa.com

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