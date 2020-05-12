Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (23.12.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 0 derece
En düşük hava sıcaklığı -4 derece
Nem en yüksek %60
Nem en düşük %36
Rüzgar Güney Kuzey yönünden 1 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
23 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu
23 Aralık, 24 Aralık, 25 Aralık, 26 Aralık, 27 Aralık 2021 Ankara hava durumu;
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