Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (23.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 27 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %67
Nem en düşük %26
Rüzgar Doğu yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
23 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
23, 24, 25, 26 ve 27 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
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