Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (23.09.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 17 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %89
Nem en düşük %50
Rüzgar Güneybatı yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
23 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu
23 Eylül, 24 Eylül, 25 Eylül, 26 Eylül, 27 Eylül 2021 Ankara hava durumu;
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