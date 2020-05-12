Ankara hava durumu 23 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (23.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 29 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %42
Rüzgar batı yönünden 25 km/sa
Ankara'da bugün hava (Gök gürültülü sağanak yağışlı) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
23 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
23, 24, 25, 26 ve 27 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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