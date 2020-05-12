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Ankara hava durumu 23 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 23.06.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 23 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (23.06.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 27 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %95

Nem en düşük %41

Rüzgar Güneybatı yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

23 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu

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23 Haziran, 24 Haziran, 25 Haziran, 26 Haziran, 27 Haziran 2021 Ankara hava durumu;

hava-durumu-4-001.jpg

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