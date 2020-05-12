Ankara hava durumu 23 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (23.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 16 derece
En düşük hava sıcaklığı 4 derece
Nem en düşük %23
Nem en yüksek %85
Rüzgar kuzey yönünden 16 km/sa
Ankara'da gün boyu hava parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
23 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu
23, 24, 25, 26, 27 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;
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