Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (23.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %56
Nem en düşük %24
Rüzgar Doğu yönünden 6 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
23 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
23 Şubat, 24 Şubat, 25 Şubat, 26 Şubat, 27 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
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