Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (24.08.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 30 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en yüksek %72
Nem en düşük %22
Rüzgar Güneybatı yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
24 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu
24 Ağustos, 25 Ağustos, 26 Ağustos, 27 Ağustos, 28 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;
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