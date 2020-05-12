Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (24.10.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 9 derece
Nem en yüksek %75
Nem en düşük %38
Rüzgar Batı yönünden 3 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
24 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu
24 Ekim , 25 Ekim, 26 Ekim, 27 Ekim, 28 Ekim 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.