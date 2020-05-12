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Ankara hava durumu 24 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 24.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 24 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (24.09.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 19 derece

En düşük hava sıcaklığı 05 derece

Nem en yüksek %91

Nem en düşük %29

Rüzgar Güneybatı yönünden 7 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

24 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

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24 Eylül, 25 Eylül, 26 Eylül, 27 Eylül, 28 Eylül 2021 Ankara hava durumu;

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