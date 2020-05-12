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Ankara hava durumu 24 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 24.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 24 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (24.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 27 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %91

Nem en düşük %32

Rüzgar batı yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-24-haziran-hava.jpg

24 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-035.jpg

24, 25, 26, 27 ve 28 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-036.jpg

gazeteilksayfa.com

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