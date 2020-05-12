Ankara hava durumu 24 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (24.11.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 10 derece
En düşük hava sıcaklığı -3 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %38
Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
28 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu
24, 25, 26, 27 ve 28 Kasım 2020 Ankara hava durumu;
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