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Ankara hava durumu 24 Kasım 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 24.11.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 24 Kasım 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (24.11.2021)

 

En yüksek hava sıcaklığı 9 derece

En düşük hava sıcaklığı 6 derece

Nem en yüksek %91

Nem en düşük %86

Rüzgar Kuzey Doğu yönünden 20 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

24 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-durumu-tahmini-052.JPG

24 Kasım, 25 Kasım, 26 Kasım, 27 Kasım, 28 Kasım 2021 Ankara hava durumu;

5-gunluk-hava-durumu-tahmini-028.JPG

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