Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (24.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 2 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %91
Nem en düşük %72
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Kar Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
24 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
24 Mart, 25 Mart, 26 Mart, 27 Mart, 28 Mart 2021 Ankara hava durumu;
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