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Ankara hava durumu 24 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 24.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 24 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (24.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 19 derece

En düşük hava sıcaklığı 4 derece

Nem en düşük %23

Nem en yüksek %78

Rüzgar kuzey yönünden 16 km/sa

Ankara'da gün boyu hava parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-24-mayis.jpg

24 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-003.jpg

24, 25, 26, 27, 28 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-004.jpg

gazeteilksayfa.com

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