Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (24.01.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı -2 derece
Nem en yüksek %77
Nem en düşük %48
Rüzgar Güneybatı yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
24 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu
24 Ocak, 25 Ocak, 26 Ocak, 27 Ocak, 28 Ocak 2021 Ankara hava durumu;
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