  • BIST 1.507
  • Altın 413,854
  • Dolar 7,1165
  • Euro 8,6493
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Ankara hava durumu 24 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 24.02.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 24 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (24.02.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı -1 derece

Nem en yüksek %68

Nem en düşük %33

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-068.jpg

24 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-233.jpg

24 Şubat, 25 Şubat, 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-236.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gara şehitleri anısına yemek dağıtıldı24 Şubat 2021 Çarşamba 05:05
  • Mağdurlar apartmanı24 Şubat 2021 Çarşamba 04:04
  • Metro Kitap Fuarına Başkentli okurseverlerden yoğun ilgi24 Şubat 2021 Çarşamba 03:03
  • Tarhana24 Şubat 2021 Çarşamba 02:02
  • Genç hafızlar yarıştı24 Şubat 2021 Çarşamba 01:01
  • İstanbul, Ankara ve İzmir haftalık vaka sayısı ve günlük vaka ortalaması23 Şubat 2021 Salı 10:31
  • İl il vaka sayısı23 Şubat 2021 Salı 10:30
  • Türkiye aşı haritası 23 Şubat 202123 Şubat 2021 Salı 09:44
  • Ankara hava durumu 23 Şubat 202123 Şubat 2021 Salı 09:30
  • Kısıtlamalardan muaf olmak istiyorlar23 Şubat 2021 Salı 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti