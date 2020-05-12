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Ankara hava durumu 25 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 25.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 25 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (25.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 33 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %47

Nem en düşük %13

Rüzgar Batı yönünden 9 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-25-agustos.jpg

25 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-080.jpg

25, 26, 27, 28 ve 29 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-080.jpg

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