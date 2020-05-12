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Ankara hava durumu 25 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 25.08.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 25 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (25.08.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 30 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %72

Nem en düşük %22

Rüzgar Güneybatı yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

25 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu

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25 Ağustos, 26 Ağustos, 27 Ağustos, 28 Ağustos, 29 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;

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