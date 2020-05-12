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Ankara hava durumu 25 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 25.09.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 25 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (25.09.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 25 derece

En düşük hava sıcaklığı 17 derece

Nem en yüksek %74

Nem en düşük %34

Rüzgar Batı yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-25-eylul.jpg

25 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-105.jpg

25, 26, 27, 28 ve 29 Eylül 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-108.jpg

gazeteilksayfa.com

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