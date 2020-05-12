Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (25.11.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %90
Nem en düşük %53
Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
25 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu
25, 26, 27, 28 ve 29 Kasım 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.