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Ankara hava durumu 25 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 25.11.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 25 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (25.11.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 9 derece

En düşük hava sıcaklığı -1 derece

Nem en yüksek %90

Nem en düşük %53

Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-25-kasim.jpg

25 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-158.jpg

25, 26, 27, 28 ve 29 Kasım 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-162.jpg

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