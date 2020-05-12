Ankara hava durumu 25 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (25.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 23 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %76
Nem en düşük %26
Rüzgar kuzey-batı yönünden 13 km/sa
Ankara'da gün boyu hava çok bulutlu olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
25 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu
25, 26, 27, 28, 29 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;
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