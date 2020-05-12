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Ankara hava durumu 25 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 25.05.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 25 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (25.05.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 30 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %65

Nem en düşük %18

Rüzgar Kuzeybatı yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-048.jpg

25 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-302.jpg

25 Mayıs, 26 Mayıs, 27 Mayıs, 28 Mayıs, 29 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-312.jpg

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