Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (25.04.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 19 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %88
Nem en düşük %51
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Gökgürültürülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
25 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu
25 Nisan, 26 Nisan, 27 Nisan, 28 Nisan, 29 Nisan 2021 Ankara hava durumu;
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