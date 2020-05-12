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Ankara hava durumu 25 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 25.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 25 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (25.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 19 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %88

Nem en düşük %51

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültürülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-024.jpg

25 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-278.jpg

25 Nisan, 26 Nisan, 27 Nisan, 28 Nisan, 29 Nisan 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-287.jpg

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