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Ankara hava durumu 25 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 25.01.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 25 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (25.01.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 10 derece

En düşük hava sıcaklığı 2 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %56

Rüzgar Güney yönünden 24 km/sa

Ankara'da bugün hava (Yağmurlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-044.jpg

25 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-207.jpg

25 Ocak, 26 Ocak, 27 Ocak, 28 Ocak, 29 Ocak 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-213.jpg

gazeteilksayfa.com

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