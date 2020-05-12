Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (25.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 11 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %92
Nem en düşük %50
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
25 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
25 Şubat, 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 1 Mart 2021 Ankara hava durumu;
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