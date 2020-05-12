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Ankara hava durumu 25 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 25.02.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 25 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (25.02.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 11 derece

En düşük hava sıcaklığı -1 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük %50

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-069.jpg

25 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-havba.jpg

25 Şubat, 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 1 Mart 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-237.jpg

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