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Ankara hava durumu 26 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 26.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 26 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (26.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 33 derece

En düşük hava sıcaklığı 20 derece

Nem en yüksek %55

Nem en düşük %17

Rüzgar Kuzey yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-26-agus.jpg

26 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-081.jpg

26, 27, 28, 29 ve 30 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-082.jpg

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