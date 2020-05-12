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Ankara hava durumu 26 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 26.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 26 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (26.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %48

Nem en düşük %23

Rüzgar Güney yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-26-ekim.jpg

26 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-132.jpg

26, 27, 28, 29 ve 30 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-135.jpg

gazeteilksayfa.com

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