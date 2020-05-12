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Ankara hava durumu 26 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 26.10.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 26 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (26.10.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 15 derece

En düşük hava sıcaklığı 5 derece

Nem en yüksek %76

Nem en düşük %30

Rüzgar Doğu yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

26 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu

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26 Ekim , 27 Ekim, 28 Ekim, 29 Ekim, 30 Ekim 2021 Ankara hava durumu;

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