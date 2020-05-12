  • BIST 115.253
  • Altın 388,697
  • Dolar 6,8478
  • Euro 7,6853
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Ankara hava durumu 26 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 26.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 26 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (26.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %83

Nem en düşük %34

Rüzgar kuzey yönünden 17 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-26-haziran.jpg

26 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-037.jpg

26, 27, 28, 29 ve 30 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-038.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hak-İş Konfederasyonu bu yıl bir ilke imza attı26 Haziran 2020 Cuma 02:12
  • Gelinlik ve çeyizlik ürünlerde maliyet arttı, fiyat değişmedi26 Haziran 2020 Cuma 01:10
  • Narsist Çocuklar Yetiştirmeyelim26 Haziran 2020 Cuma 00:40
  • Hayâ ve Önemi26 Haziran 2020 Cuma 00:06
  • Hobi bahçesi sahiplerinden Meclis’e dilekçeli teklif25 Haziran 2020 Perşembe 11:34
  • Doğu Türkistan’ın sembol ismi Cebeci’deki kabri başında anıldı25 Haziran 2020 Perşembe 10:36
  • İçimizdeki Hiçlik25 Haziran 2020 Perşembe 09:19
  • Ahlaksızlığa Göz Yummak Medeniyet Değildir!25 Haziran 2020 Perşembe 09:17
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...25 Haziran 2020 Perşembe 09:10
  • Dünya koronavirüs sıralamasında Türkiye kaçıncı?25 Haziran 2020 Perşembe 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti