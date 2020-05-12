Ankara hava durumu 26 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (26.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 28 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %34
Rüzgar kuzey yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
26 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
26, 27, 28, 29 ve 30 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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