Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (26.11.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı 7 derece
Nem en yüksek %55
Nem en düşük %81
Rüzgar Kuzey Doğu yönünden 1 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
26 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu
26 Kasım, 27 Kasım, 28 Kasım, 29 Kasım, 30 Kasım 2021 Ankara hava durumu;
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